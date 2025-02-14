Trump ve Modi\'nin Beyaz Saray Görüşmesi: İkili Ticaret Hedefi 500 Milyar Dolar

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırladı.

Modi ve Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Trump, Hindistan gibi ülkelerle yaptıkları ve yapacakları anlaşmalarla ABD'nin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Amerikan halkı için kısa sürede harika bir iş çıkardık. Şimdi eskisinden çok daha güçlü olacağız" dedi.

Hindistan Başbakanı Modi ise "Sayın Başkan, ilişkilerimizin güçlenmesine, daha kapsamlı hale gelmesine ve ilişkilerimizin daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmasına muazzam kişisel katkılarda bulundunuz. İkinci döneminizde daha da iyi bir şekilde çalışacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

Modi açıklamasında, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030'a kadar iki katından fazla artırarak 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Hindistan'ın enerji güvenliğini sağlamak için petrol ve gaz ticaretine odaklanacaklarını aktardı. Hindistan ve ABD'nin yapay zeka, yarı iletkenler, kuantum biyoteknolojisi gibi birçok teknolojik alanında ortaklaşa çalışacağını belirten Modi, kritik mineraller ve ilaçlar için güçlü tedarik zincirleri kurmaya da odaklanacaklarını kaydetti.