Trump ve Putin Müzakere Grubu Kuruyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşamki telefon görüşmesinin ardından, Kremlin tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD ile görüşmeler için bir çalışma grubu oluşturulmaya başlandığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, basın açıklamasında, Rusya'nın kendi müzakere grubunu oluşturup oluşturmadığı sorusuna, "Şüphesiz, çalışmalar başladı. Başkan gerekli kararları verdiği anda size bilgi vereceğiz" yanıtını verdi. Peskov, grupta kimlerin yer alacağına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilgili kararlarının ardından bildirileceğini belirtti.

Bu açıklama ABD Başkanı Donald Trump ve Putin'in dün akşamki telefon görüşmesinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ve Washington'un Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakerelere hemen başlamayı planladığını söylemişti. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, CIA Direktörü John Ratcliffe'i, ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz'ı ve özel elçisi Steve Whitkoff'u görüşmelere liderlik etmeleri için görevlendirdiğini açıklamıştı.