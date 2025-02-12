Trump ve Putin, Ukrayna Savaşını Sona Erdirecek Görüşmeler İçin Anlaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin'le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Trump görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını ifade etti. Açıklamasında,"Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin'le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.