Trump ve Trudeau Florida\'da Bir Araya Geldi

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ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Florida'da bir araya geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın 'sınırdaki uyuşturucu ticaretini durdurmazsanız yüzde 25 gümrük vergisi koyarım' açıklamasından sonra Trump ile Florida'daki evinde bir araya geldi. Trudeau ve Trump'a akşam yemeğinde Trump'ın ticaret bakanı adayı Howard Lutnick, İçişleri Bakanlığına atanan Doug Burgum ve bir sonraki Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak seçilen Mike Waltz de katıldı.