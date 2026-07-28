Trump ve Zelenskiy\'den Verimli Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenaze törenine katılmak üzere Washington'a giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Zelenskiy arasındaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Zelenskiy, sanal medya hesabından görüşmeyle ilgili paylaşımında, Graham için Trump'a taziyelerini sunduğunu bildirdi. Trump'la 'verimli' bir görüşme yaptıklarını belirten Zelenskiy, "Başkanla, Patriot sistemlerine yönelik önleme füzelerinin üretimi için gerekli lisanslar konusunda görüştük. ABD'ye güçlü desteği için minnettarım" ifadelerini kullandı.