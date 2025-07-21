Trump, yapay zekâ videosuyla Obama\'yı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yapay zekâ (AI) videosu paylaştı. Videoda, eski başkan Barack Obama, FBI ajanları tarafından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gözaltına alınıyor ve sonrasında hapishaneye götürülüyor. Obama turuncu mahkûm kıyafetiyle parmaklıklar arkasında görülüyor. Tüm bu sahneler yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanmış olsa da, Trump videoyu "Hiç kimse hukukun üstünde değildir!" notuyla paylaştı.

Videoda Obama'nın geçmişte yaptığı bir konuşmadan alınan şu sözler de yer alıyor: "Hiç kimse – özellikle de Başkan – hukukun üstünde değildir." Bu da Trump'ın Obama'ya yönelik bir göndermesi olarak yorumlandı. Görüntülerde Joe Biden ve Nancy Pelosi gibi diğer Demokrat liderlerin benzer açıklamaları da gösteriliyor.

Trump son günlerde Obama ile ilgili birçok video, haber ve açıklama paylaşarak bu eski rekabeti yeniden alevlendirdi. Bu gelişmelerin fitilini ateşleyen ise ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yaptığı bir açıklama oldu. Gabbard, Obama'nın Trump'a karşı yıllarca süren gizli bir plan yürüttüğünü ve 2016 seçim sonuçlarını gölgelemek için sahte istihbarat kullandığını iddia etti.

Gabbard, kamuoyuyla paylaştığı belgelerde "Obama yönetiminin, dış güçlerin seçimleri etkilediği izlenimi oluşturmaya çalıştığını" söyledi. Ayrıca "Bu güç istismarı demokrasimizi tehdit ediyor, bu işe karışan herkes yargılanmalı" dedi. Trump da bu açıklamaların ardından Gabbard'ın açıklamalarına sık sık yer verdi.

Trump'ın bu çıkışı, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Daha önce yayımlanan raporlarda Putin'in seçim sürecine etki etmeye çalıştığı ancak oy sayımına doğrudan müdahale etmediği belirtilmişti.