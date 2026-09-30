Trump, yapay zeka yerine süper zeka terimini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" (AI) teriminin yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kararname tüm bakanlık ve kurumların, yürütme organı bünyesindeki resmi yazışmalarda, kamuya yönelik iletişimlerde, politika belgelerinde ve yasal zorunluluk taşımayan belgelerde "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmalarını, "yapay zeka" veya "AI" terimlerini ise artık kullanmamaları talimatını veriyor.

Kararname ayrıca, Trump'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Danışmanı'na bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" ve "SI" tanımı önermesi ve önerilen tanımın hayata geçirilmesi için gereken ilave idari adımları belirlemesi talimatını içeriyor.