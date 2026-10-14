Trump, yolsuzluk iddiaları üzerine Yunanistan elçisi Guilfoyle'un istifasını istedi - Son Dakika
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Trump, yolsuzluk iddiaları üzerine Yunanistan elçisi Guilfoyle'un istifasını istedi

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Trump, yolsuzluk iddiaları üzerine Yunanistan elçisi Guilfoyle\'un istifasını istedi
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Beyaz Saray, Trump'ın yolsuzluk iddialarıyla gündemdeki Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasını istediğini duyurdu. Guilfoyle görevinin sona ermekte olduğunu doğruladı, iddiaları kabul etmedi; Trump iyi iş çıkardığını ama artık Yunanistan'da olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkında yolsuzluk iddiaları olan Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasını istediğini duyurdu.Açıklamayı yeni basın sözcüsü Katie Zacharia yaptı.Kimberly Guilfoyle, Atina'da uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları ile karşı karşıyaydı.Guilfoyle'un Trump bağışçısı bir kişiden, Beyaz Saray'a erişim karşılığında yüklü kredi kartı borcunu ödemesini istediği öne sürülüyordu.Büyükelçilik görevinin "sona ermekte" olduğunu doğrulayan Guilfoyle, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.Fox News kanalında eski bir programcı olan Kimberly Guilfoyle, X paylaşımlarında, büyükelçilik görevi için "hayatımın en büyük onuru" ifadesini kullandı.Donald Trump da Salı günü yaptığı açıklamada, Guilfoyle'nin iyi bir iş çıkardığını ancak artık Yunanistan'da "olmayacağını" söyledi. "Okuduklarım hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Trump'ın en büyük siyasi rakiplerinden California Valisi Gavin Newsom'un eski eşi olan 57 yaşındaki Guilfoyle, Aralık 2024'te Atina'ya elçi olarak ilk kez aday gösterilmişti.Trump'ın başkan olarak Beyaz Saray'a dönmesinden bir ay önce yapılan atama haberleriyle eş zamanlı olarak Guilfoyle'un o dönem nişanlı olduğu Donald Trump Jr. ile ayrıldığı haberi de duyuldu.Trump, Salı günü gazetecilerin Guilfoyle hakkındaki sorularını yanıtladı ve "Sanırım uzun zaman önce oğlumla çıkmıştı" ancak "ailenin bir üyesi gibi değildi" dedi.ABD Başkanı Trump, istifa etmesi istenmeden önce Guilfoyle ile görüşmediğini söyledi."Yunanistan'a gitti, iyi iş çıkarıyordu ama okuduklarımız hoşumuza gitmedi" dedi.Guilfoyle ise istifa haberlerini doğrulayan paylaşımlarında Trump'a teşekkür etti ve her zaman sadık bir destekçisi olacağını söyledi."Adımı, itibarımı ve dürüstlüğümü sonuna kadar savunmaya niyetliyim" diye yazan Guilfoyle, "yanlış suçlamaların on yıllarca süren kamu hizmetimi tanımlamasına izin vermeyeceğim" diye ekledi.Hakkındaki iddialar neydi?Guilfoyle'un konumu, son bir haftada uygunsuz davranış iddialarının artmasıyla daha da zayıfladı.BBC tarafından da görülen ve ilk olarak Wall Street Journal tarafından haberleştirilen bir dizi kısa mesajda, Guilfoyle'un uzun süredir Trump'ın müttefiki olan Eric Deters'tan para istediği görüntüsü ortaya çıkıyor.Signal mesajlaşma uygulamasından gönderdiği bir mesajda, "American Express'e para gönderirseniz hiçbir yerde görünmez" diye yazıyor.Guilfoyle, geçen Temmuz ayındaki ABD Senatosu onay oturumundan sadece birkaç gün önce yazdığı bir başka mesajda ise, "Tatlım, lütfen, bunu bugün benim için halletmeni istiyorum" yazıyor.Guilfoyle'un avukatları mesajların gerçekliğini reddetti.Müvekkillerinin büyükelçi olmadan önce Deters ile yaptığı konuşmaların, danışmanlık çalışmaları için kendisine ödenmesi gereken paraya dair olduğunu savundular.Wall Street Journal gazetesinin elde ettiği ses kayıtlarında, Guilfoyle'un lüks seyahatleri ve özel jetlerle seyahatlerini finanse eden Yunan iş adamlarıyla olan bağlantılarıyla övündüğü belirtiliyor.Gazeteye göre, Guilfoyle, Atina'daki bir yetkiliyle konuşmasında, ABD'nin Yunan hükümetini devirebileceğini de övünerek anlatıyordu.Geçtiğimiz hafta Atina gezisi sırasında Guilfoyle ile birlikte fotoğrafı çekilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da iddialardan rahatsız olduğu bildirildi.Guilfoyle'un görevden alınmasının istendiği haberinin ardından BBC'ye konuşan Deters, "Amerikan diplomasisi için harika bir gün" dedi. Guilfoyle'a ödeme yapmadığını söyleyen Deters, ayrıca ona konuşma ve danışmanlık ücretleri için borçlu olduğu iddiasının "tamamen yalan" olduğunu belirtti.Kimberly Guilfoyle'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını da söyledi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Donald TrumpBeyaz SarayYunanistanDiplomasiPolitikaDünyaSon Dakika

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