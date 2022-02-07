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Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı - Son Dakika
BBC

Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı

07.02.2022 06:56
Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin en üst düzey yargı kurumu olan Yüksek Yargı Konseyi'ni fesh ettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin en üst düzey yargı kurumu olan Yüksek Yargı Konseyi'ni fesh ettiğini duyurdu. Konsey üyeleri ise karara karşı çıktı.

Konseye başkanlık eden Yargıç Bouzakher Abdelmajid, atılan adımın yasa dışı olduğunu ve görevlerine devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Said, yargıçları tarafsız olmamak ve yolsuzlukla suçluyor.

Kararını açıkladığı konuşmasında Said, Yargıçlar hakkında "Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir" ifadelerini kullandı.

Ancak Konsey, fesih kararının alınması için hiçbir yasal çerçevenin olmadığını belirtti.

Yargıçlar, 2016 yılında kurulan konseydeki koltuklarında kalacaklarını ilan etti.

Abdelmajid, "Yargıçlar sessiz kalmayacak" uyarısında bulundu.

Temmuz 2021'de başbakanı görevden alan ve Meclis'in yetkilerini donduran Said, iktidardaki hakimiyetini güçlendirmeye başladı. Daha sonra kararnameler ile ülkeyi yönetmeye başlayan Said, anayasayı yeniden yazacağı sözünü verdi.

Destekçileri, Said'in ülkeyi yozlaşmış olarak gördükleri bir sistemden kurtardığını söylüyor. Ancak siyasi muhalifleri ise Said'i otoriter bir rejime doğru ilerlediği görüşünde.

Askıya alınan parlamento başkanı da yargıçlarla dayanışma içerisinde olacağını ifade etti.

2011 yılında otokratik lider Zeynel Abidin Bin Ali'ye karşı ülkede başlayan protestolar, "Arap Baharı" diye adlandırılan demokrasi yanlısı protesto dalgasının geniş bir coğrafyaya yayılmasının kıvılcımını oluşturmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı
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Son Dakika Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Yüksek Yargı Konseyini fesh ettiğini duyurdu, Konsey üyeleri karara karşı çıktı - Son Dakika
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