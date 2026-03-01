Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler - Son Dakika
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler

Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
01.03.2026 15:25
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Türk tır şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi. Tebriz'de kamyonuyla ilerlerken İsrail'in füze saldırısı gerçekleştirdiğini ifade eden şahıs "Evet arkadaşlar, İsrail an itibarıyla füzeledi ve yolumuzu kesti" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tebriz'den gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bölgede kamyonuyla seyir halinde olan Türk bir tır şoförü, İsrail'in gerçekleştirdiği füze saldırısını cep telefonuyla kayda aldı.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Görüntülerde şoförün seyir halindeyken patlama seslerinin duyulduğu ve gökyüzünde yükselen dumanların görüldüğü anlar yer aldı. Şoför, kayıt sırasında "Evet arkadaşlar, İsrail an itibarıyla füzeledi ve yolumuzu kesti" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Saldırının ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. Tebriz çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, bazı yolların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi. Saldırının askeri hedeflere yönelik olduğu belirtilirken, olay anına ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.

Tebriz, son günlerde İsrail'in İran'ın askeri altyapısına yönelik operasyonlarında öne çıkan şehirlerden biri haline geldi. Havaalanı ve askeri tesislerin hedef alındığı bölgede zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Dünya

Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
