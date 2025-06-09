Türk Vatandaşları için Girişim

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu 'Madleen' adlı gemide bulunanların durumu yakından takip ediliyor. Tel Aviv Büyükelçiliği, gemide yer alan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları için girişimde bulundu. Ayrıca vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi verildiği belirtildi.
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