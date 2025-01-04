Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor

Geniş Video İzle

Türkiye, "Mavi Vatan 2025" tatbikatını, 87 gemi, 7 denizaltı, 31 uçak ve yerli-milli sistemlerle 20 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Tatbikat, Yunan basını tarafından endişeli bir üslupla okuyuculara aktarıldı.

04.01.2025 16:46  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, "Mavi Vatan 2025" tatbikatını üç yıl aradan sonra 87 gemi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter ve 28 SİHA/İHA'nın yanı sıra SAT ve SAS timlerinden oluşan toplam 20 bin personelle gerçekleştirecek.

TÜRK DENİZ GÜCÜNÜN HAZIRLIĞI TEST EDİLECEK

Büyük ölçekli tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz operasyonlarındaki hazırlığını artırmayı, görev verimliliğini yükseltmeyi ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu tatbikat, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve harekât kabiliyetini aynı anda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de test edecek.

YUNANİSTAN BASINI TATBİKATI MANŞETLERE TAŞIDI

Yunanistan basını, "Mavi Vatan 2025" tatbikatına geniş yer verdi. Ta Nea gazetesi, "100 savaş gemisiyle Mavi Vatan" başlığını kullanarak tatbikatı "tahrik edici" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin bölgesel gücünü artırma çabasına dikkat çekti. Ayrıca, Yunan savaş gemilerinin Türk donanmasının hareketlerini yakından izleyeceği vurgulandı.

"MAVİ VATAN" VE YUNANİSTAN İÇİN STRATEJİK MESAJ

Tatbikatın zamanlaması, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesinde dikkat çekti. Kathimerini gazetesi, "Ankara'dan 2025'e 'Mavi Vatan' ile siftah" başlığını kullanarak Türkiye'nin denizlerdeki stratejik hedeflerine vurgu yaptı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine yeni giren yerli ve milli silah sistemleri, mühimmatlar ve insansız deniz araçları kullanılacak. Bu teknoloji, tatbikatın hem savunma sanayi açısından hem de ulusal güvenlik politikaları bakımından kritik bir önem taşımasını sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL HAREKÂT KABİLİYETİ GÖZLER ÖNÜNDE

Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının da katılacağı tatbikat, Türkiye'nin üç denizde eş zamanlı operasyon düzenleme kapasitesini gösteriyor. "Mavi Vatan 2025," Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini artırma stratejisinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor

Ekonomi Türkiye, Mavi Vatan, Karadeniz, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmed Mehmed:
    İlk fırsatta egede burnumuzun dibideki adaları ele geçirmek lazım 52 3 Yanıtla
  • Beysultan Hasret:
    Ne Mutlu Türküm diyene 36 6 Yanıtla
  • Yakup Çap:
    sevinmen gurur duyman lazım Yunanistan 84 ilimiz olacaksınız. bundan sonra balık çeşidi isimlerinizi değiştiriyorum Çipras anastiridis.kalamaridis yok artık.. ahmet mahmud mustafa. 19 1 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Kudurankar baytara yürüüü 4 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    ???? 2 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Yunan Ortadoğu’yu paramparça edecek kadar yığınak yapmamış sanki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
20:38 İstanbul’da ulaşım zammı için İBB’nin verdiği teklif ortaya çıktı İstanbul'da ulaşım zammı için İBB'nin verdiği teklif ortaya çıktı
20:25 Özgür Özel’den ’İmralı’ açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...
20:17 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
20:15 Almanya’daki havalimanlarında tüm sistem çöktü İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
20:12 TÜİK Başkanı’nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş
19:56 THY hosteslerinin 2025’teki maaşları belli oldu THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:43 Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı Hastaneye gitmeye çalışan kadın takside doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 17:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.