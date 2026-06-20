Türkiye-Almanya İlişkileri Stratejik Öneme Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya İlişkileri Stratejik Öneme Sahip

20.06.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macit Karaahmetoğlu, Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtti.

Haber: İlhan  Baba

(BERLİN) - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye'nin Almanya için stratejik ve ekonomik açıdan vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, ilişkilerde boşluk bırakılması halinde bu alanın Çin ve BRICS ülkeleri tarafından doldurulabileceğini söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili ve Alman-Türk Topluluğu Başkanı Macit Karaahmetoğlu, Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche'nin Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Almanya için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir ortak olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Türkiye ile ilişkilerde boşluk bırakılırsa Türkiye, Batı'dan uzaklaşır ve bu alanı Çin ya da BRICS ülkeleri doldurur" dedi.

Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfusuna dikkati çeken Karaahmetoğlu, Almanya'nın yaşlanan nüfusu ve artan nitelikli iş gücü ihtiyacına işaret etti. Türkiye'nin bu noktada önemli bir potansiyel sunduğunu belirten Karaahmetoğlu, iki ülke arasındaki köklü göç geçmişinin uyum sürecini de kolaylaştırdığını ifade etti. "Almanya'nın yaşadığı nitelikli iş gücü açığı göz önüne alındığında Türkiye ile daha güçlü iş birliği kurulması hem mantıklı hem de stratejik bir adımdır" diyen Karaahmetoğlu, Türkiye'den gelen çalışanların Almanya'ya entegrasyonunun birçok ülkeye kıyasla daha kolay gerçekleşebildiğini söyledi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Karaahmetoğlu, Türkiye'de demokratik standartlara ilişkin sorunların da açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Karaahmetoğlu, "Güçlü ekonomik ilişkiler istiyoruz ancak bu, demokratik değerlerin göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da değinen Karaahmetoğlu, bu sürecin Avrupa Birliği ve Almanya için önemli bir stratejik araç olduğunu söyledi. Karaahmetoğlu, bu kapsamda siyasi çoğulculuk, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik somut ilerlemelerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaahmetoğlu, "Türkiye ile güçlü, yapıcı ve sürdürülebilir bir ortaklık istiyoruz. Ancak bu ortaklık, demokratik değerlerin göz ardı edildiği koşulsuz bir yakınlaşma anlamına gelemez. Hedefimiz Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını güçlendirmek ve Avrupa ailesinin güçlü bir parçası olarak kalmasını desteklemektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Almanya İlişkileri Stratejik Öneme Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:00:25. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Almanya İlişkileri Stratejik Öneme Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.