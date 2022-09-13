Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm" - Son Dakika
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Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"

13.09.2022 17:17
Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"

Savunma sanayiinde şaha kalkan Türkiye, basına sızan ve artık "Kara Ölüm" olarak adlandırılan Bayraktar TB4 modelini merakla bekliyor. En kritik özelliği inceliği olarak görülen yeni SİHA, savunma sistemlerine yakalanmadan düşmanı uykusunda etkisiz hale getiriyor. İşte detaylar...

Türkiye, savunma sanayi konusunda çığır açan adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı son SİHA'nın detaylarının basına sızması büyük yankı uyandırdı. 'Hayalet' ya da 'Kara Ölüm' adlarıyla anılan yeni SİHA'nin en önemli özelliği inceliği olarak görülüyor. Yeni SİHA, savunma sistemlerine yakalanmadan düşmanı uykusunda etkisiz hale getiriyor.

TB2'NİN ÜST VERSİYONU

Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi.

Tüm Türkiye heyecanla onu bekliyor! Kara Ölüm'ün bir özelliği çok ürkütücü

GÖRSELLERİ YAYINLANDI

Defence Express, 'Bayraktar TB4' adı verilen bu SİHA için bir de görsel yayınladı. TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor.

Tüm Türkiye heyecanla onu bekliyor! Kara Ölüm'ün bir özelliği çok ürkütücü

UKRAYNA'DA ÜRETİLECEK

Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi, bu ülkede hayata geçecek fabrikada söz konusu SİHA'yı üretecek.

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SON DAKİKA: Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm" - Son Dakika
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