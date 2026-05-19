Türkiye-Ermenistan Sınırı 7 Haziran'da Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türkiye-Ermenistan Sınırı 7 Haziran'da Açılacak

19.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Büyükelçisi, Türkiye'nin Ermenistan arasındaki sınırın seçim sonrası açılacağını belirtti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırın 7 Haziran Ermenistan seçiminden sonra, anayasa değişikliğinin ardından açılacağını söyledi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Memmedov, Türkiye'nin Ermenistan ile sınırlarını açmak istediği ancak Azerbaycan'ın bunu reddettiği iddialarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Türkiye ile sürekli irtibatta olduklarını söyleyen Büyükelçi, Ermenistan - Türkiye normalleşmesiyle Ermenistan - Azerbaycan normalleşmesi süreçlerini paralel olarak yürüttüklerini ifade etti.

Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasının 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinden anayasa değişikliğiyle ortadan kalkmasını beklediklerini ekledi.

Memmedov, bunun ardından ABD'de paraf edilen Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

Açıklamasına göre Ermenistan - Türkiye ve Ermenistan - Azerbaycan sınırları da bu sürecin sonunda açılacak.

İki ülke arasında, Iğdır'daki Alican ve Kars'taki Akyaka olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Washington'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından kabul edilmişti.

17 maddelik anlaşma, iki ülke arasında egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların karşılıklı tanınması temelinde barışçıl ilişkilerin kurulmasını öngörüyor.

Taraflar birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmamayı, güç kullanmaktan kaçınmayı, iç işlerine karışmamayı ve sınır güvenliği ile istikrarı sağlamak için işbirliği yapmayı taahhüt ediyor.

Anlaşmanın, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını içeren Ermenistan anayasası değiştirildikten sonra imzalanması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la Ermenistan nihai barış anlaşmasına imza attıkları zaman biz Ermenistan'la normalleşmeye hazırız" demişti.

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, 13 Mayıs'ta Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Buna göre yeni bir düzenlemeyle Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ihracat yapılabilecek.

Sınırlar neden kapalı?

Türkiye, Azerbaycan'a destek amacıyla, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle savaşın sürdüğü 1993 yılında Ermenistan ile sınır kapılarını kapatmıştı.

İki ülke 2021'in sonlarından bu yana temkinli bir şekilde yakınlaşma yönünde adımlar atıyor.

Süreç 28 Nisan'da Kars'ta yapılan Türkiye - Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısıyla yeni bir aşamaya geçti.

Türkiye ve Ermenistan, 1993'ten bu yana çalışmayan Kars-Gümrü demiryolunun rehabilite edilmesi ve bir an önce faaliyete geçmesi konusunda adım attı.

Kars-Gümrü demiryolu özellikle Ermenistan'ın Batı'ya açılması ve Gürcistan ile Orta Asya üzerinden gelen hatları buluşturması açısından önemli bir bağlantı hattı olarak görülüyor.

Hattın açılması durumunda Kars-Gümrü-Tiflis arasında demiryolu ulaşımının canlanması ve bunun bölge ekonomisi için önemli kazanımlar getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-Ermenistan Sınırı 7 Haziran'da Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Nijerya’da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı Nijerya'da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı

22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:14:41. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Ermenistan Sınırı 7 Haziran'da Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.