Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek

Öyle bir bağırdı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes ona baktı

"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssü gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

"ERDOĞAN, ABD'NİN DEDEAĞAÇ'TAKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin İngiliz edisyonu, Atina ve Ankara yönetimleri arasındaki Dedeağaç krizini ele aldı. Alexis Papachelas imzası taşıyan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dedeağaç sorununu sürekli gündeme taşıdığı ve ABD'nin varlığından rahatsız olduğu aktarıldı.

"GERGİNLİK DAHA DA TIRMANACAK"

Gazete, Dedeağaç'taki üste ABD'nin varlığının artmasının Erdoğan'ın öfkesini de artıracağı yorumunu yaparken, "Ankara, Dedeağaç'ın Amerikan savaş gemileri tarafından da kullanıldığını görünce gerginlik daha da tırmanacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'YE BASKI

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden yönetimini Dedeağaç konusunda ikna etmeye kararlı olduğunu ancak ABD'nin duruma sıcak bakmadığını yazdı.