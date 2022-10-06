Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü, onlarca kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü, onlarca kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

06.10.2022 09:00

Ege Denizi'nde mültecileri taşıyan 2 tekne alabora oldu. Yunanistan'a ait kayalık bir ada olan Çuha Adası'nda içinde en az 95 kişinin bulunduğu teknede yaşama tutunmaya çalışan mültecilerin en az 80'i kurtarılırken, sabaha karşı ise Midilli Adası açıklarında 40 kişinin bulunduğu teknede benzer bir felaket yaşandı. En az 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca mülteciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda tırmanan gerilim sürerken Ege Denizi'nde dün gece arka arkaya korkunç olaylar yaşandı ve farklı noktalarda iki mülteci teknesi battı.

ONLARCA MÜLTECİYİ TAŞIYAN TEKNE ALABORA OLDU

İlk olay Yunanistan'a ait kayalık bir ada olan Çuha Adası'nda meydana geldi. Ada açıklarında onlarca mülteciyi taşıyan tekne alabora olurken, mülteciler kayalık zeminde adeta can pazarında kendilerini buldu. Yunan yetkililer kayalık alanda üst üste kurtarılmayı bekleyen mülteci kurtarırken teknede en az 95 kişinin olduğu kaydedildi. Çuha Adası'nın kayalık zemininde yaşama tutunmaya çalışan mültecilerden en az 80'inin ise kurtarıldığı açıklandı.

MİDİLLİ'DE CAN PAZARI

Öte yandan sabaha karşı ise benzer bir olay Midilli Adası açıklarında meydana geldi. Midilli Adası açıklarında onlarca mülteciyi taşıyan bir tekne olumsuz hava şartları dolayısıyla alabora oldu. İlk belirlemelere göre en az 15 insan yaşamını yitirirken, Yunan sahil güvenlik ekipleri duruma müdahale etti. Teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu açıklanırken, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığı ve 15 kişinin cansız bedeninin de bulunduğu açıklandı. Türkiye ile Yunanistan arasında batan tekneye müdahale yapılırken yaklaşık 20 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü, onlarca kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü, onlarca kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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