Türk iş insanı Aysun Kibar, Londra'da 2 milyon pound dolandırıldı

2020 yılındaki 400 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin hazırladığı, "En Zengin 100 Türk" listesine giren Kibar Holding Yönetim Kurulu üyesi Aysun Kibar İngiltere'nin başkenti Londra'da ilginç bir konuyla gündeme geldi. Kibar'ın Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani tarafından 2 milyon pound yani yaklaşık 44 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

HİÇ GÖRMEDİĞİ EV İÇİN SERVET ÖDEDİ

Damiani'nin Kibar'ı Mayfair'de hiç görmediği bir evi 1.5 milyon sterline almaya ikna ettiği, daha sonra Türk iş insanı parayı geri isteyince 69 yaşındaki Damiani'nin "Neden bahsettiğini anlamıyorum" diyerek geçiştirdiği öğrenildi.

DOLANDIRICI FARKLI İSİMLER KULLANIYORMUŞ

Olay mahkemeye taşınırken jüri tarafların ifadelerini dinledi. Damiani dolandırıcılık iddialarını reddetti. Damiani'nin eşi ve Kibar'ın yakın arkadaş oldukları ve Türkiye'de birlikte büyüdükleri de belirtildi. Ayrıca Damiani'nin farklı isim ve mahlaslar kullandığı, Aysun Kibar'ın Dr. Ali Tamimi ismiyle tanıdığı kaydedildi.

KİBAR'IN YILLIK GELİRİ 255 BİN POUND

Southwark mahkemesinde görülen davada avukat Sophie Stannard, "Kibar'ın etkili bir ailesi var ve yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Fakat kosmopolitan yaşam tarzına rağmen muhafazakar değerlere sahip ve evli erkeklerle doğrudan iletişime nadiren geçiyor. Kibar, Damiani'nin ailesinin de varlıklı olduğunu düşündü. Avukat olduğu ve Harvard'a gittiği için" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VATANDAŞLIĞINA GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Kibar'ın İngiltere'den ev alıp vatandaşlığa geçmeyi düşündüğü, Damiani'nin yardımcı olarak hem Kibar hem de iki çocuğu için pasaport başvurusu adına 300 bin pound aldığı ifade edildi. 2016'da meydana gelen olayda Kibar'ın 75 bin, 80 bin ve 150 bin pound ödediği de kayıtlara geçti.

"80 BİN POUNDA HER ŞEY HALLOLUR"

Yaşananlar bununla sınırlı kalmazken, Damiani'nin daha sonra, "İtalyan pasaportuna başvurmak da mantıklı olur. Arkadaşım Giuseppe yardımcı olabilir. Roma'daki arkadaşım 80 bin pounda her şeyin hallolacağını söyledi" dediği de ortaya çıktı. Kibar'ın 200 bin pound ödediğini fakat pasaport almadığı, 1.5 milyon pounda Londra'nın lüks muhitlerinden Mayfair'de bir ev satın almak için anlaştığı ve Damiani'nin de aracı olduğu aktarıldı.

AYSUN KİBAR KİMDİR?

Kayseri doğumlu olan Aysun Kibar, 1982 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde 1989'da tamamlayan Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmasının yanı sıra Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yer almasıyla biliniyor.