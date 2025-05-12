Türkiye'nin hemen sınırı! Yerleşene 10 bin euro destek verildi ama kimse gitmek istemedi - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'nin hemen sınırı! Yerleşene 10 bin euro destek verildi ama kimse gitmek istemedi

Türkiye\'nin hemen sınırı! Yerleşene 10 bin euro destek verildi ama kimse gitmek istemedi

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türkiye sınırına iç göçü teşvik etmek için Kumçiftliği, Sofulu ve Dimetoka bölgelerine yerleşecek vatandaşlara 10 bin Euro destek sunacağını açıkladı. Ancak plan halktan yeterli ilgi görmedi. Yerel yöneticiler, sadece para teşvikiyle göçün mümkün olmadığını, istihdam ve yatırımla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

12.05.2025 10:14
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Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki Batı Trakya'nın Meriç (Evros) bölgesine yönelik dikkat çekici bir iç göç politikası başlattı. Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) gibi sınır hattına yakın kırsal belediyelere nüfus kazandırmak amacıyla geliştirilen plana göre, bu bölgelere yerleşen vatandaşlara 10 bin Euro teşvik verileceği açıklandı.

AMAÇ: NÜFUS KAYBINI DURDURMAK

Planın temel hedefi, sınır bölgelerinde azalan nüfusu dengelemek ve Yunanistan'ın demografik yapısını stratejik bölgelerde korumak. Ancak hükümetin bu adımı beklenen ilgiyi görmedi.

BAŞLANGIÇTA İLGİ VARDI, SONRA AZALDI

Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın ilk duyurulduğunda sınırlı da olsa bir ilgi gördüğünü ancak bu ilginin sürdürülemediğini belirtti. Başvuranların çoğunun geçmişte bölgeyle bağlantısı olan ailelerden oluştuğunu ifade eden Papadopulos, bu teşvikin tek başına yeterli olmadığını vurguladı: "Bu sihirli bir çözüm değil; kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor."

"İŞ YOKSA KİMSE GELMEZ"

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer şekilde ekonomik altyapı eksikliğine dikkat çekerek, "İnsanlar sadece para yardımıyla göç etmez. İş, yatırım ve vergi teşvikleri gibi kalıcı çözümler sunulmalı" dedi.

Bölgeye göçü cazip kılmak için daha kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerine ihtiyaç olduğu görüşü, yerel yöneticiler arasında ortak bir kanaat haline gelmiş durumda.

Batı Trakya, Yunanistan, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Sofulu, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin hemen sınırı! Yerleşene 10 bin euro destek verildi ama kimse gitmek istemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Bende Hazırım Bekliyorum Belki Orada İnsanca Yaşarım 7 20 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    şartları nedir hemen giderim 47 yaşındaki adamı alırlarsa . 19 7 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Kendi vatandaşlarına çağrı bize değil ?? 12 1 Yanıtla
  • Sistem44 Sistem44:
    Yalan haber yayınlamayın ben giderim versinler hani kim veriyor böyle habercilik olmaz yalan dolan çok sizde 4 9 Yanıtla
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