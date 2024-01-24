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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na girişini paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na girişini paylaştı

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk girişlerinden görsel paylaşarak mutluluklarını ifade etti. ISS'te bulunan Ax-3 ekibi ise kanser araştırmaları, uzay botanikleri ve robot bilimi üzerine deneyler yapacak.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na girişini paylaştı
24.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:06
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'a (ISS) ilk girişlerinden görsel paylaşarak "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" dedi.

Alper Gezeravcı, dün yaptığı paylaşımda ISS'e ilk geldiklerinde ekip arkadaşlarının çektiği fotoğrafı paylaşarak, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor. Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla" ifadelerini kullandı.

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NASA, Axiom Mission (Ax-3) ekibinin yaptığı deneylere ilişkin değerlendirmede bulunarak istasyondaki ekibin bir dizi mikro yerçekimi olgusu üzerinde çalışmalar yapacağına dikkat çekti. Değerlendirmede, içerisinde Alper Gezeravcının'da bulunduğu Ax-3 ekibinin kanser araştırmaları, uzay botaniklerini ve Dünya ve uzay yararları için robot bilimi hakkında deneyler yapacakları belirtildi.

Kaynak: DHA
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