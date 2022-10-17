Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak - Son Dakika
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Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak

17.10.2022 15:37

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuka göre imzaladığı hidrokarbon anlaşmasını yok sayarak, ''Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için ek riskler oluşturan bir muhtıra" dedi.

Yunanistan ile Türkiye gerilimi gün geçtikçe artıyor. Yunanistan, Ege'de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve Türk uçaklarına radar kilidi atmasını unutarak Türkiye'yi suçlamaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma içinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''RİSKLERİ ARTIRACAK BİR MUHTIRA''

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Libya'nın imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına karşılık Dendias, ''sözde anlaşma'' ifadesini kullanırken, ' 'Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için ek riskler oluşturan bir muhtıra'' açıklamalarında bulundu.

''ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR''

Çavuşoğlu anlaşmayı imzalarken üçüncü ülkelerin müdahale etme yetkisinin olmadığını belirterek, "Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" demişti.

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Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak - Son Dakika
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