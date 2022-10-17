Yunanistan ile Türkiye gerilimi gün geçtikçe artıyor. Yunanistan, Ege'de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve Türk uçaklarına radar kilidi atmasını unutarak Türkiye'yi suçlamaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma içinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Libya'nın imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına karşılık Dendias, ''sözde anlaşma'' ifadesini kullanırken, ' 'Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için ek riskler oluşturan bir muhtıra'' açıklamalarında bulundu.
Çavuşoğlu anlaşmayı imzalarken üçüncü ülkelerin müdahale etme yetkisinin olmadığını belirterek, "Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" demişti.
Son Dakika › Dünya › Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak - Son Dakika