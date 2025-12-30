Türkiye\'nin verdiği sürenin dolmasına saatler kala Öcalan\'dan dikkat çeken SDG hamlesi

Terör örgütü SDG'nin, Suriye'ye entegrasyonuyla ilgili süreçteki tıkanıklık devam ederken, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün kritik bir açıklama yapacağı öğrenildi. Öcalan'ın yeni yıl mesajında, Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ve SDG'ye yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacak.
Suriye devletiyle SDG arasında devam eden entegrasyon sürecinde bir süredir ilerleme kaydedilemiyor. 10 Mart'ta varılan mutabakatta öngörülen takvime rağmen, SDG'nin yıl sonuna kadar ordu ve diğer devlet kurumlarına tam entegrasyon sağlaması için süre verilmişti.
Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" dedi.
Diğer taraftan rejimin kalıntılarının yanı sıra, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolarken bölgede çatışmaların yaşandığına dair haberler gelmeye devam ediyor.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin müzakere heyetiyle birlikte dün Şam'a yapması planlanan ziyaretin "teknik nedenlerle" ertelendiği bildirildi.
Abdi'nin, Şam'a yapacağı ziyarette Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyordu. SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami de önceki gün yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin "yıl sonundan önce Şam'a gideceği" bilgisini vermişti.
