Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına saatler kala Öcalan'dan dikkat çeken SDG hamlesi

30.12.2025 09:00
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajı yarın paylaşılacak. Bu mesajın Türkiye'nin SDG'ye verdiği sürenin dolmasına 2 gün kala gelmesi dikkat çekti.

Terör örgütü SDG'nin, Suriye'ye entegrasyonuyla ilgili süreçteki tıkanıklık devam ederken, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün kritik bir açıklama yapacağı öğrenildi. Öcalan'ın yeni yıl mesajında, Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ve SDG'ye yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacak.

SDG'YE SÜRE VERİLMİŞTİ

Suriye devletiyle SDG arasında devam eden entegrasyon sürecinde bir süredir ilerleme kaydedilemiyor. 10 Mart'ta varılan mutabakatta öngörülen takvime rağmen, SDG'nin yıl sonuna kadar ordu ve diğer devlet kurumlarına tam entegrasyon sağlaması için süre verilmişti.

FİDAN, İSRAİL ENGELİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" dedi.

SDG'NİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Diğer taraftan rejimin kalıntılarının yanı sıra, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolarken bölgede çatışmaların yaşandığına dair haberler gelmeye devam ediyor.

MAZLUM ABDİ'NİN ŞAM ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin müzakere heyetiyle birlikte dün Şam'a yapması planlanan ziyaretin "teknik nedenlerle" ertelendiği bildirildi.

Abdi'nin, Şam'a yapacağı ziyarette Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyordu. SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami de önceki gün yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin "yıl sonundan önce Şam'a gideceği" bilgisini vermişti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • 1234 1234:
    abd ve israelin emir uşaklari bunlar başka hic bi şey değil 73 16 Yanıtla
    Murat Murat:
    ABD’ye de kurban ol Israil’e de. Uşak da köle de senin yedi sülalendir. 7 65
    azad azad:
    sen kimin uşağısın peki. her şeyinle dışa bağımlı ayakta kaldığının farkında mısın. 7 29
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Kürtler herşeyin farkında artık sen ve senin ağabaların onları kandıramaz 7 7
    Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    murat ismini kullanan bir siyonist kalemşör daha 4 1
  • Erol Erol:
    Bin yıllık kadim devlet ne hallere düşürüldü.br kanı bozuktan medet umuyorsunuz 39 24 Yanıtla
  • Serdar ÖZÜBEK Serdar ÖZÜBEK:
    eyyyy Ensonhaber. zamanında çocuk katili PKK elebaşı terimini şimdise Terör örtügü PKK lideri Abdullah öcalan olarak yazıyorsun. Bari sayın da de. yazıklar olsun. 39 17 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Kürtler düşman değil onlar kendi topraklarını kendi halkını cani barbar kafa kesen deaş ve htş denen eli kanlı katilerden korumuş kahramanca savaşmışlardır 17 32 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bunu devşirmelere anlatamasın 1 4
  • burhan kıraç burhan kıraç:
    ne bekliyorsunuz son 2 kala sılahlarını adamlarını teslim edecek :)) 7 7 Yanıtla
