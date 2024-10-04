Türkiye ve Azerbaycan Adalet İş Birliği

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile bir araya geldi.

Bakan Tunç görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmedov ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alanda çok yönlü ve stratejik boyuttaki ilişkilerimizi değerlendirdik. Bakanlıklar olarak 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam edecek, hukuki alandaki çalışmalarımızı ve tecrübelerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.