Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
04.06.2026 13:14
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Cevdet Yılmaz, Türkmenistan ile ekonomik ortaklığı güçlendirme hedefiyle görüşmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9'uncu Dönem Toplantısı vesilesiyle Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Dost ve Kardeş Türkmenistan ile; ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirme hedefiyle, yalnızca ikili ticareti büyüten değil, bölgesel ve küresel ölçekte değer üreten ekonomik ortaklığımızı kararlılıkla güçlendiriyoruz. HEK toplantısında, ülkemizin Türkmenistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldık. Toplantı sonunda imzaladığımız HEK 9'uncu Dönem Protokolü'nün ve ticaretten yatırımlara, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda atılacak somut adımları içeren 71 maddelik Eylem Planı'nın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta kıymetli dostum Sayın Ataguliyev olmak üzere toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan hükümetine ve tüm heyete misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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