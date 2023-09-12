Türkiye'yi es geçip Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın yaşattığı yıkım drone kamerasına yansıdı - Son Dakika

Türkiye'yi es geçip Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın yaşattığı yıkım drone kamerasına yansıdı

Son Güncelleme: 12.09.2023 00:12

Yunanistan'ın ardından Türkiye'yi es geçerek Libya'ya giden Daniel Kasırgası, ülkede taş üstünde taş bırakmadı. Kasırgada 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi kayboldu. Kasırganın ülkede yarattığı yıkım drone kamerasına yansıdı.

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'yi es geçtikten sonra Libya'yı vuran Daniel Kasırgası ülkeye adeta felaketi yaşatıyor. 2 binden fazla kişinin ölümüne, binlerce kişininse kaybolmasına neden olan kasırganın Libya'da yarattığı yıkım ise internete düşen bir videoyla gözler önüne serildi. Görüntülerde Libya'nın adeta savaştan çıkmışçasına yerle bir olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

HAFTA SONU LİBYA'DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 BİN KİŞİ KAYIP

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öte yandan son yapılan açıklamada ise Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hükümetin İçişleri Bakanı Zeribe ise sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

LİBYA BAŞBAKANI ÇAĞRI YAPTI

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el- Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, ülkede yaşanan yıkım Havaforum'un paylaştığı bir video ile gözler önüne serildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, Daniel Kasırgası'nın vurduğu Libya'nın adeta savaştan çıkmış bir ülke görüntüsü verdiği dikkatlerden kaçmadı. Evlerin yıkıldığı, yerleşim yerlerinin yerle bir olduğu Libya'da yaşanan felaketin vahameti bu görüntüyle birlikte daha net anlaşılıyor.

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Son Dakika Dünya Türkiye'yi es geçip Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın yaşattığı yıkım drone kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi es geçip Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın yaşattığı yıkım drone kamerasına yansıdı - Son Dakika
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