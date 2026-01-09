Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı - Son Dakika
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
09.01.2026 20:51  Güncelleme: 21:05
Türkiye\'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da DHKP/C terör örgütü üyelerince öldürüldüğü suikastın üzerinden 30 yıl geçti. Cinayeti işleyen isimlerden Mustafa Duyar'ın cinayeti anlattığı anlar gündem oldu.

9 Ocak 1996'da Sabancı Center İş Merkezi'nde, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe, DHKP/C terör örgütü elemanlarınca öldürüldü.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ve yargılama sürecindeki mahkeme kararlarına göre, DHKP/C terör örgütünün Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal, açık görüş sırasında Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a eylem talimatını verirken, saldırıdan 6 ay önce Sabancı Center'ın temizlik işlerini yapan şirkete işçi olarak giren Fehriye Erdal da daha sonra yönetim katında çaycılığa başladı.

CİNAYETİ ANLATTIĞI ANLAR GÜNDEM OLDU

Cinayeti işleyen isimlerden Mustafa Duyar'ın cinayeti anlattığı anlar gündem oldu. 32. Gün'e konuşan Duyar cinayeti "Telefonu numarasını uydurarak verdim. Bize giriş kartları verdiler. Önce İsmail içeriye girdi, silahı çıkardı. Ben de bacağımdan silahı çıkardım. Buradan tekrar çıkarak koridora gittim. Özdemir Sabancı burada oturuyordu. Özdemir Sabancı'ya üç el ateş ettim. Kendisini yere atarak ilerledi" sözleriyle anlattı.

Son Dakika Dünya Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
