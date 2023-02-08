ABD'den 161 kişilik ekip yola çıktı! Türkiye'ye yardım etmeye geliyorlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

161 KİŞİLİK EKİP GELİYOR

Türkiye deprem sonrası hemen uluslararası yardım talep etti. Birçok ülke bu yardıma olumlu cevap vererek bölgeye ekiplerini gönderdiler.Bu kapsamda ABD'nin 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

SABAH SAATLERİNDE HAVALANDILAR

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri'nin Dover Üssünden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.