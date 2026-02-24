Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkede son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sorunsuz bir şekilde düzenleneceğini ve tüm güvenlik garantilerinin verildiğini açıkladı.
Düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, özellikle Jalisco eyaleti ve Guadalajara şehrindeki son gelişmeler üzerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Sheinbaum, ülkenin en çok aranan suç örgütü liderlerinden Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından yaşanan yol kapamaları, kundaklamalar ve güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalara rağmen, Dünya Kupası için herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.
Devlet Başkanı, Meksika'nın Mexico City, Monterrey ve Guadalajara şehirlerinde oynanacak maçlar için turistler, futbolcular, teknik ekipler ve taraftarlara tam güvenlik sağlanacağını belirtti.
Ülke, turnuvada toplam 13 maça ev sahipliği yapacak ve özellikle efsanevi Azteca Stadyumu'nda önemli karşılaşmalar gerçekleşecek.
Son Dakika › Dünya › Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?