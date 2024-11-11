Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Dünya

Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

Tuskegee Üniversitesi\'nde Silahlı Saldırı

Alabama'daki saldırıda bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

11.11.2024 10:41
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ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 16 yaralı hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldı.

Yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Alabama, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı - Son Dakika

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