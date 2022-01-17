Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek

Türkiye'de ve ABD'de hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kara para aklamak suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talep, olumlu karşılandı. Ancak Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği belli değil.

KANUNLARA UYGUN GÖRÜLDÜ

Deutsche Welle Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.

İÇİN DE İADE KARARI VAR

Türkiye'nin de Korkmaz'ın iade edilmesine ilişkin talebini Avusturya Wels Mahkemesi kabul etmişti. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Son kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.