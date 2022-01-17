Türkiye'de ve ABD'de hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kara para aklamak suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talep, olumlu karşılandı. Ancak Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği belli değil.
Deutsche Welle Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti.
Türkiye'nin de Korkmaz'ın iade edilmesine ilişkin talebini Avusturya Wels Mahkemesi kabul etmişti. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Son kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek - Son Dakika Dünya