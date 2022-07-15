TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti

Televizyonculuk tarihinde canlı yayınlarda birçok kaza meydana geldi. Öyle ki canlı yayınlar, anlık gelişmesi nedeniyle kazaya en açık yayınlar olarak biliniyor. Fakat Çin'de son olarak yaşanan olay, benzeri olmaması nedeniyle canlı yayın tarihine geçti.

YAYIN SIRASINDA BURNU KANAMAYA BAŞLADI

Suzhou TV sunucusu Huang Xinqi'nin canlı yayında haber sunarken bir anda burnu kanadı. Huang Xinqi, burnundan akan kanların ağzına girmesine rağmen yayını kesmedi ve elindeki akışı okumaya devam etti.

SAKİNLİĞİNİ BOZMADI

Spiker, yayın boyunca sakinliğini koruyarak haber bültenini bitirdi. Bültenin bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Huang Xinqi, profesyonelliğinden ödün vermediğini ve o an tek düşüncesinin yayını sürdürmek olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı. Ancak spikerin hareketi, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, Huang Xinqi'nin profesyonelliğine övgü yağdırırken, bazıları da "yaptığın yanlış, haber sunmak insan hayatından değerli mi" şeklinde eleştiride bulundu.