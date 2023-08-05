Twitch Yayıncısı Kai Cenat'ın bedava PlayStation çekilişi kaosa yol açtı: Binlerce kişi mağdur oldu, çok sayıda gözaltı

Twitch influencer ve yayıncı Kai Cenat, Union Square Park'ta bedava playstation dağıtmak vaadi ile çekiliş düzenledi. Toplanan binlerce insan arasında kavga çıkınca Kai New York polisitarafından gözaltına alındı. Etkinlik, Cenat'ın impromptu bir buluşma ve oyun konsolları dağıtma vaadiyle sosyal medyada hızla yayılması sonucu binlerce genç kişiyi çekti ve alt Manhattan'da büyük bir kaosa yol açtı. Olay yerine gelen polis, çevredeki sokakları kapatmak ve yakındaki metro hatlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Mağdurların sayısı binlere ulaşırken, kalabalık kontrolden çıkınca polis müdahale etmek zorunda kaldı ve bir kişi kalabalığa yangın söndürme cihazı sıktı. Olayların kontrol altına alınması zaman alırken, pek çok kişi yaralandı ve çok sayıda gözaltı yapıldı.

NYPD Başkanı Jeffrey Maddrey, bir basın toplantısında olayın şiddetine dikkat çekti ve mağdurların durumunu anlattı. Gençlerin birbirlerine zarar verdiği, polislere saldırdığı ve genel olarak şiddet olaylarının yaşandığı bu kaotik etkinlik, güvenlik güçleri için büyük bir zorluk oldu. Olayın nedeni olarak yiyecek faturası üzerine çıkan anlaşmazlık gösterilirken, etkinlikteki karmaşanın boyutu sosyal medyanın etkisini de gösterdi.

Cenat'ın canlı yayın yaparken de olayları karmaşıklaştırdığı görüldü. Polis, onunla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor ve olayın nedenlerini araştırıyor. Olaya karışan gençlerin sosyal medyanın gücüyle nasıl organize olduğu ve kaosun nasıl yayıldığı dikkatle inceleniyor. Bu olay, sosyal medyanın gücünün ve tehlikesinin vurgulandığı önemli bir örnek olarak hafızalarda yer edecek.