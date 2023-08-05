Twitch Yayıncısı Kai Cenat'ın bedava PlayStation çekilişi kaosa yol açtı: Binlerce kişi mağdur oldu, çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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Twitch Yayıncısı Kai Cenat'ın bedava PlayStation çekilişi kaosa yol açtı: Binlerce kişi mağdur oldu, çok sayıda gözaltı

05.08.2023 13:46

Twitch influencer ve yayıncı Kai Cenat, Union Square Park'ta bedava playstation dağıtmak vaadi ile çekiliş düzenledi. Ancak toplanan binlerce insan arasında çıkan kavga sonucunda Kai gözaltına alındı. Olay, Cenat'ın sosyal medyada hızla yayılmasıyla binlerce genç kişiyi çekti ve alt Manhattan'da büyük bir kaosa yol açtı. Polis, olay yerine gelerek çevredeki sokakları kapatmak ve metro hatlarını değiştirmek zorunda kaldı. Mağdurların sayısı binlere ulaşırken, polis müdahale etmek zorunda kaldı ve pek çok kişi yaralandı. NYPD Başkanı Jeffrey Maddrey, olayın şiddetine dikkat çekerek güvenlik güçleri için büyük bir zorluk olduğunu belirtti. Polis, Cenat'ın canlı yayın yaparken olayları karmaşıklaştırdığını ve soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı. Sosyal medyanın gücünün ve tehlikesinin vurgulandığı bu olay, önemli bir örnek olarak hafızalarda yer edecek.

Twitch influencer ve yayıncı Kai Cenat, Union Square Park'ta bedava playstation dağıtmak vaadi ile çekiliş düzenledi. Toplanan binlerce insan arasında kavga çıkınca Kai New York polisitarafından gözaltına alındı. Etkinlik, Cenat'ın impromptu bir buluşma ve oyun konsolları dağıtma vaadiyle sosyal medyada hızla yayılması sonucu binlerce genç kişiyi çekti ve alt Manhattan'da büyük bir kaosa yol açtı. Olay yerine gelen polis, çevredeki sokakları kapatmak ve yakındaki metro hatlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Mağdurların sayısı binlere ulaşırken, kalabalık kontrolden çıkınca polis müdahale etmek zorunda kaldı ve bir kişi kalabalığa yangın söndürme cihazı sıktı. Olayların kontrol altına alınması zaman alırken, pek çok kişi yaralandı ve çok sayıda gözaltı yapıldı.

NYPD Başkanı Jeffrey Maddrey, bir basın toplantısında olayın şiddetine dikkat çekti ve mağdurların durumunu anlattı. Gençlerin birbirlerine zarar verdiği, polislere saldırdığı ve genel olarak şiddet olaylarının yaşandığı bu kaotik etkinlik, güvenlik güçleri için büyük bir zorluk oldu. Olayın nedeni olarak yiyecek faturası üzerine çıkan anlaşmazlık gösterilirken, etkinlikteki karmaşanın boyutu sosyal medyanın etkisini de gösterdi.

Cenat'ın canlı yayın yaparken de olayları karmaşıklaştırdığı görüldü. Polis, onunla ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor ve olayın nedenlerini araştırıyor. Olaya karışan gençlerin sosyal medyanın gücüyle nasıl organize olduğu ve kaosun nasıl yayıldığı dikkatle inceleniyor. Bu olay, sosyal medyanın gücünün ve tehlikesinin vurgulandığı önemli bir örnek olarak hafızalarda yer edecek.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Dünya, 3. Sayfa, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitch Yayıncısı Kai Cenat'ın bedava PlayStation çekilişi kaosa yol açtı: Binlerce kişi mağdur oldu, çok sayıda gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch Yayıncısı Kai Cenat'ın bedava PlayStation çekilişi kaosa yol açtı: Binlerce kişi mağdur oldu, çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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