Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular - Son Dakika
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Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular

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Twitter\'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
25.06.2025 23:19
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Twitter\'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
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Twitter'ın genel merkezinin dış cephesinde uzun yıllar duran "Larry The Bird" isimli mavi kuş tabelası, bir çölde havaya uçuruldu.

2022 yılında milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi "X" olarak değiştiren sosyal medya platformu Twitter'ın meşhur "kuş" logosu tam olarak tarihe gömüldü.

TWİTTER'IN MAVİ KUŞ TABELASI HAVAYA UÇURULDU

Twitter'ın, "Larry the Bird" isimli ikonik mavi kuş tabelası, bir çölde havaya uçuruldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar dikkat çekti.

34 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezinin dış cephesine monte edilmiş olan mavi kuş tabelası, mart ayında açık artırmayla 34 bin 325 dolara (yaklaşık 1 milyon 290 bin 810 Türk Lirası) satılmıştı. 250 kiloluk logo, Boston Celtics'in yıldızı Larry Bird'e atfen "Larry" olarak adlandırılmıştı.

Twitter, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular - Son Dakika
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