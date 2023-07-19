Üç çocuk annesi kadın, deniz kenarında fotoğraf için poz verdiği esnada dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Üç çocuk annesi kadın, deniz kenarında fotoğraf için poz verdiği esnada dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi

19.07.2023 16:27

Üç çocuk annesi bir kadın, deniz kenarı fotoğrafı için poz verirken dalgaların sürüklemesi sonucu korkunç bir şekilde boğuldu. Video görüntüleri, 32 yaşındaki Jyoti Sonar'ın ve kocası Mukesh'in Hindistan'ın Maharashtra Eyaleti, Mumbai'deki popüler Bandra Bandstand sahilinde bir kaya üzerinde oturduğunu gösteriyor.

Hindistan'ın Bandra Bandstand sahilinde bir kadın, deniz kenarında poz verirken dalgaların sürüklemesi sonucu boğularak can verdi.

GÜÇLÜ DALGALARDAN KURTULAMADI

Olay anına ilişkin videoda, 32 yaşındaki Jyoti Sonar ve kocası Mukesh'in Hindistan'ın Maharashtra Eyaleti'ndeki popüler Bandra Bandstand sahilinde bir kaya üzerinde oturduğu görülüyor. Birbirlerine sarılan çift, kendilerini giderek daha güçlü bir şekilde taşa çarpan dalgalara rağmen kıyıya çekilmeyi reddediyor. Çevredeki birçok kişinin gözü önünde gerçekleşen olay sırasında, bir çocuğun defalarca "Anne, anne" diye bağırdığı duyuluyor.

20 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Kocası bir tanığın yardımıyla kurtarılırken, Jyoti yüksek gelgit sularına kapıldı. Tanıkların olayın ardından polisi araması üzerine arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı. 20 saat sonra, 3 çocuk annesi kadının cesedi bulundu.

"SON DALGAYLA BİRLİKTE İKİMİZ DE KAYDIK"

Yıkılan kocası Mukesh yerel medyaya şunları söyledi; "Onu kurtarmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Dördüncü dalga arkadan bize çarptığında, dengemi kaybettim ve ikimiz de kaydık. Bir görgü tanığı bacağımdan tuttu, ben de eşimin giysisini kavradım ama onu kurtaramadım."

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Son Dakika Dünya Üç çocuk annesi kadın, deniz kenarında fotoğraf için poz verdiği esnada dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç çocuk annesi kadın, deniz kenarında fotoğraf için poz verdiği esnada dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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