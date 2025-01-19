Üç İsrail Rehinesi Serbest Bırakıldı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), serbest bırakılan Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher'in (31) İsrail'e ulaştığını duyurdu.

IDF'den yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan rehineler, İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdi" denildi.

Açıklamada, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada tıbbi kontrolden geçecekleri belirtildi.