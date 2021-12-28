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Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti - Son Dakika

Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti

28.12.2021 21:24

ABD'de Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta yaşanan olay, sosyal medyada çok konuşuldu. Yaşlı bir yolcunun yemek yemek için maskesini çıkarmasına sinirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Yaşlı adama küfürler yağdırıp yüzüne yumruk atan kadını kabin ekibi ve diğer yolcular durdurmakta güçlük çekti. Olay sonrası kadın, FBI tarafından havalimanında gözaltına alındı.

ABD'de Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı'na giden uçakta sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Patricia Cornwall adlı kadın yemek yiyen yaşlı bir adamı maske takması konusunda uyardığı görülüyor. Yaşlı adamla kadın arasında kısa süreli sözlü bir tartışma yaşandı. Daha sonra kadın, yaşlı adama peş peşe ağır küfürler ettiği duyuluyor. Yaşlı adamın da kadına, "Hapse gireceksin bunun için" dediği duyuluyor. Araya girmek isteyen kabin ekibi ve diğer yolcular kadını durmakta güçlük çekerken kadın öfkesine hakimm olamayarak yaşlı adama vurduğu görülüyor. Ayrıca tartışma sırasında bazı yolcular ve kabin ekibinin de yaralandığı bildirildi.

FBI GÖZALTINA ALDI

Yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirilen Cornwall, Uçak Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na vardığında güvenlik güçlerine teslim edildi. Pilotun anonsu sonrası havalimanına gelen FBI ekipleri uçak indikten sonra kadın yolcuyu gözaltına aldı.

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