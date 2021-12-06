Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı

Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu. Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan uçak ile otobandaki bir tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, tır şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.Ülke basınında yer alan haberlere göre, 72 yaşındaki pilot Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.
Dün yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.
Yerel Die Rheinpfalz gazetesinin haberine göre otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi. Aynı habere göre, kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin euro (930 bin TL) olduğu açıklandı.
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