Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı - Son Dakika
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Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı

02.06.2022 16:14

Londra'dan Yunanistan'ın Crete şehrine gitemek için kalkış yapan uçakta bulunan Alfie ve Kenneth Springthorpe adlı kardeşler, kavga etmeye başladı. Kardeşlerin birbirinin üzerine idrarını yapması üzerine pilot da uçağı acil olarak indirmek zorunda kaldı.

Londra'dan Yunanistan'ın Crete şehrine sefer yapan uçakta daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. İddialara göre uçakta seyahat eden ve bir süre sakin kalan Alfie ve Kenneth Springthorpe adlı kardeşler, henüz bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu.

İDRARLARINI YAPTILAR

İddiaya göre tartışmayla başlayan olay, kardeşlerin birbirlerine yumruk atması ve daha sonra üzerlerine idrarlarını yapmalarıyla birlikte büyüyerek daha hararetli bir hal aldı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Pilot ise yaşananlardan haberdar olmasının ardından rota değiştirerek Korfu kentine acil iniş yaptı. İlk olarak uçağa gelen polisler, iki kardeşi uçaktan indiremeyince bu sefer takviye ekip gönderildi. Ekipler, uçağı birbirine katan kardeşleri gözaltına aldı. İki kardeşe toplamda 50,000 sterlin para cezası kesildi.

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Son Dakika Dünya Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı - Son Dakika
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