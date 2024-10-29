UCM Savcısı Kerim Han\'dan Soruşturma Talebi

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ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Kerim Han, kendisiyle ilgili cinsel istismar iddialarının soruşturulması talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talebinde bulunan UCM Başsavcısı Kerim Han, UCM'de çalışan bir kadın avukata cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Han açıklamasında, "Bu yılın mayıs ayında ICC'nin Bağımsız Gözetim Mekanizmasına (IOM) iletilen hakkımdaki üçüncü taraf iddiaları, herhangi bir şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle soruşturulmadan kapatıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişi, teklif edildiğinde IOM veya harici bir kurum tarafından soruşturma yapılması seçeneğini reddetmiştir. IOM mekanizmasının gizliliğini ve mağdur olduğu iddia edilen kişinin ve şahsımın haklarını ihlal eden son medya haberleri ışığında, bugün Taraf Devletler Meclisi (ASP) Başkanlığı'na, UCM Bağımsız Gözetim Mekanizması Başkanı'ndan IOM çatısı altında Mahkeme'nin resmi süreçleriyle ilgili suiistimal iddiaları ve dezenformasyon gibi görünen durumlara ilişkin acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiğimi bildirdim" ifadelerini kullandı.