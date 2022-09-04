Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar

Rusya ve Ukrayna, Çin ile de Tavan arasında yaşanan gerginliğin ardından üçüncü dünya savaşı iddiaları da hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Doğu cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, nüfus bakımdan büyüklükleriyle bilinen Rusya, Hindistan ve Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi.

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rus Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Vostok 2022 tatbikatının 1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın uzak doğusu ve Japon Denizi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Dünyanın gözünün çevrildiği tatbikat gerçekleştirildi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Rusya, Çin ve Hindistan ordusuna bağlı askerler, Suriyeli askerlerin de katıldıkları tatbikatta adeta gövde gösterisinde bulundu. Binlerce asker, tanklar ve askeri kamyonlardan oluşturdukları konvoylarla Sibirya'da ilerleyişe geçti.

7 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Diğer yandan tatbikatın 7 Eylül'e kadar devam edeceği öğrenilen tatbikata 50.000 asker, 5.000 silah birimi ve 14 uçak ve 60 savaş gemisi katılıyor.