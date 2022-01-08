Üye Girişi
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi - Son Dakika

Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi

08.01.2022 16:23

Çin'in Changzhi kentinde navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola giren tır, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı. Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan yara almadan çıkmayı başardı.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Changzhi kentinde bir kamyon şoförü, navigasyon mağduru oldu. Geçtiğimiz 1 Ocak'ta navigasyonun yönlendirmesiyle sarp kayalıklar arasındaki dar yola girdiğini fark eden kamyon şoförü, geri manevra yaparken uçurum kenarında asılı kaldı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan çıkmayı başardı. Aracını kurtarmak için yardım çağıran şoför, navigasyon uygulamasının ağır vasıtalara uygun rotalara ayarlanmadığını söyledi.

3 GÜN SONRA KURTARILDI

Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Ocak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi - Son Dakika Dünya


Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun         
16:19
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement