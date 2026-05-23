Uganda'da 3 Yeni Ebola Vakası Tespit Edildi

23.05.2026 17:30
UGANDA Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 yeni Ebola vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, 3 yeni Ebola vakasının doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, yeni tespitlerle birlikte ülkedeki toplam teyit edilmiş vaka sayısının 5'e ulaştığı kaydedildi. Yeni vakalardan ikisinin, ülkedeki ilk Ebola hastasıyla temaslı olan ve halihazırda gözetim altında tutulan bir Ugandalı sürücü ile bir sağlık çalışanı olduğu belirtilerek, bu kişilerin tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Üçüncü vakanın ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı bir kadın olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre, KDC'den Uganda'ya hafif semptomlarla giriş yapan hasta, özel bir uçakla seyahat edip 10 Mayıs'ta başkent Kampala'daki özel bir hastanede tedavi gördü. 14 Mayıs'ta taburcu edilerek KDC'ye dönen hastayı taşıyan pilotun ihbarı üzerine harekete geçen Uganda Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, alınan numuneyi test ettiği ve sonucun Ebola pozitif çıktığı bildirildi. Bakanlık, doğrulanan vakalarla bağlantılı tüm temaslıların tespit edilerek yakın takibe alındığını ve halkın tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

DSÖ'DEN TEYAKKUZ ÇAĞRISI

Uganda Sağlık Bakanlığı'nın duyurusunun ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından sürece ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Ghebreyesus, ülkedeki vakaların Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola hastalığı olduğunu belirterek, Uganda Sağlık Bakanlığı'nın şüpheli ve doğrulanmış vakaları tespit etme, izleme ve tedavi etme çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Salgına müdahale sürecinde kritik bir aşamada olunduğuna dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü, "Yetkililerin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yüksek teyakkuz durumunu sürdürmesi hayati önem taşıyor. DSÖ, salgını kontrol altına almak, etkilenen insanları desteklemek ve koordineli müdahaleyi güçlendirmek için Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve KDC ile Uganda'daki ortaklarıyla yan yana çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
