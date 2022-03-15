Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki çatışmalar sürerken, iki Ukraynalı general savaş stratejilerini BBC'ye anlattı. Ateşkes anlaşması imzalanmaması ve savaşın uzaması halinde uzmanlara göre Kiev'de sokak çatışmaları beklenirken, generallere göre Dinyeper Nehri ile kollarının kenti bölmesi Rusya'ya karşı bir avantaj sağlayacak.

"TOPOGRAFYA BİZDEN YANA"

Kiev'in savunmasından sorumlu olduğu belirtilen iki generalden Andriy Krişçenko, kentin füze saldırılarına açık olduğunu kabul etmekle beraber topoğrafyanın kendilerinden yana olduğunu söyledi. Krişçenko, Kiev'in geniş bir alana yayıldığına ve sadece Dinyeper değil, onun kolları tarafından da bölündüğüne dikkat çekti.

"Çok büyük olduğu düşünüldüğünde, bir yandan savunması zor" diyen Krişçenko, "Fakat diğer yandan da bu bir artı. Kentin girişinde nehirler, köprüler var. Askerlerimiz savunmalarını ve tahkimatlarını inşa ediyor" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Kiev belediye başkan yardımcısı da olan Krişçenko, "Kentin çevresinde Dinyeper'le birleşen çok sayıda küçük nehir ve birçok bataklık var. Bu da, bölgenin askerlerin geniş çaplı hareketine uygun olmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

SANAYİ KENTİ OLMASI ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Gazeteduvar'ın BBC'nin çeviri haberde yer alan bilgiye göre bir diğer avantaj da, Kiev'in bir sanayi kenti olmasından kaynaklanıyor. Kentteki atölye ve fabrikaların, beton bloklar, kum torbaları ve tank savar teçhizat gibi tahkimat için gerekli malzemeleri üretmeye başladığı belirtiliyor.

BBC'ye konuşan General Sergiy Knyazev ise Rusya'nın askeri hareketliliğini ekran üzerinden analiz ederek, Rusya'nın Kiev'e doğudan ve kuzeybatıdan girme amaçlı iki girişimini engellediklerini belirtti. Knyazev, günlerdir kent dışında bekleyen 64 kilometrelik konvoyun da düzenledikleri saldırılardan sonra dağıldığını ve artık bir tehdit olmadığını savundu.

"BATAKLIKLARI GEÇEMİYORLAR"

Knyazev, Rusya'nın asıl odak noktasının kentin kuzey batısındaki Irpin bölgesi olduğunu, Rus güçlerinin Kiev merkezine 20 kilometre mesafedeki Irpin Nehri'nin diğer yakasında bulunduğunu söyledi. Ukraynalı general, bölgeye iyi silahlanmış ve örgütlü bir güç gönderdiklerini, binlerce kişinin yıkılan nehir üzerinden çıkış yaptığı sırada Rus askerlerinin bataklıkla dolu bölgeye giremediğini de savundu. Knyazev, "Buralarda o kadar çok bataklık var ki, geçemiyorlar. Eğer bölgede Ukrayna askerleri olmasaydı, basitçe bir dubalı köprü kurup nehri geçebilirlerdi. Fakat oradayız ve onları yok etmek istiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Rusya ordusuna karşı direnişi birçoklarını şaşırtmışken, uzmanlar bir yandan da Rusya'nın başkent Kiev'e karşı taarruz emrini henüz vermediğine ve askerlerini, diplomatik görüşmelerde istediği sonucu almak için baskı unsuru olarak kent dışında tutuyor olabileceğine dikkat çekiyor.