Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya'da - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya'da

04.09.2022 13:36
Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya'da

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin Ukrayna Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Taraflar, Silahlı Kuvvetlere silah temini, Ukrayna'ya mali yardım, Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımlar, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralindeki provokasyonları, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci ve uygulanması da dahil olmak üzere bir dizi önemli konuyu ele aldı" denildi.

"ALMANYA'NIN VERDİĞİ SİLAHLAR SAHADA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Şmihal, görüşme kapsamında yaptığı açıklamada, Almanya'dan temin edilen silahların sahada iyi iş çıkardığını belirterek, "Almanya'nın sağladığı MARS II roketatarları savaş alanında iyi performans gösterdi ve ağır silah arzını artırmayı umuyoruz. Ayrıca son teknoloji Alman yapımı hava savunma sistemi IRIS-T'nin de sonbaharda gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda, Almanya'nın hava savunma alanında liderlerden biri olmasını bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Walter Steinmeier, Ukrayna, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Başbakanı Şmihal, Almanya'da - Son Dakika

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