Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar - Son Dakika

Putin, operasyonu ne zaman sonlandıracak? Rus basını, savaşın bitişi için tarih verdi

Rusya günlerdir sivilleri hedef alıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba sesleri dinmiyor.

Savaşın korkunç izleri de gözler önüne seriliyor. Ukrayna Büyükelçiliği, günlerdir süren Rus işgalinin korkunç yüzünü, paylaştığı ağır yaralı çocuğun fotoğrafıyla duyurdu.

"ÇOCUĞU GETİRDİKLERİNDE BİLİNCİ KAPALIYDI"

Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, "Savaşın en büyük mağduru çocuklardır. Fotoğrafta 7 yaşındaki masum erkek çocuğu görüyorsunuz. Rus işgalcilerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çok kan kaybederek hastaneye sevk edildiğinde bilinci kapalıydı. Ohmatdyt Hastanesi yaralı çocukları kabul etmeye devam ediyor" açıklamasına yer verildi.