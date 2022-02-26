Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar

26.02.2022 16:56

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından 7 yaşındaki bir çocuğun görüntüleri paylaşıldı. Hastaneye getirilen çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya günlerdir sivilleri hedef alıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba sesleri dinmiyor.
Savaşın korkunç izleri de gözler önüne seriliyor. Ukrayna Büyükelçiliği, günlerdir süren Rus işgalinin korkunç yüzünü, paylaştığı ağır yaralı çocuğun fotoğrafıyla duyurdu.

Savaşın korkunç yüzü! Rus bombalarıyla ağır yaralanan çocuğun fotoğrafları yürek parçaladı

"ÇOCUĞU GETİRDİKLERİNDE BİLİNCİ KAPALIYDI"

Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, "Savaşın en büyük mağduru çocuklardır. Fotoğrafta 7 yaşındaki masum erkek çocuğu görüyorsunuz. Rus işgalcilerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çok kan kaybederek hastaneye sevk edildiğinde bilinci kapalıydı. Ohmatdyt Hastanesi yaralı çocukları kabul etmeye devam ediyor" açıklamasına yer verildi.

Savaşın korkunç yüzü! Rus bombalarıyla ağır yaralanan çocuğun fotoğrafları yürek parçaladı
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar - Son Dakika


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