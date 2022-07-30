50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti - Son Dakika
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50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti

30.07.2022 13:46
50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece geç saatlerde açıklama yaparak Rusya'nın işgali altında olan Donetsk'teki Olenivka köyündeki bir hapishane yerleşkesinde meydana gelen patlamada 50'den fazla Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece geç saatlerde açıklama yaparak Rusya'nın işgali altında olan Donetsk'teki Olenivka köyündeki bir hapishane yerleşkesinde meydana gelen patlamada 50'den fazla Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü belirtti. Ukrayna Ordusu, ortak bir açıklama yayınlayarak bombalanan hapishanede daha önce Mariupol'ü savunan savaş eseri Ukraynalı askerler olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise ölü ve yaralıların listesini açıklayarak saldırının sorumlusunun Ukrayna ve mühimmatı temin eden ABD olduğunu ileri sürdü.

Zelenski dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamasında "İşgalcilerin Olenivka'ya saldırısı, Ruslar tarafından kasıtlı bir savaş suçu, Ukraynalı savaş esirlerinin kasıtlı bir toplu katliamıdır. Elliden fazla ölü..." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ORDUSU ORTAK AÇIKLAMAUkrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Verkhovna Rada (parlamento) İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan ortak açıklamada "29 Temmuz gecesi, Olenivka'daki 210 numaralı eski cezaevi yerleşkesinde, geçici olarak işgal edilen Donetsk bölgesinde, Ukraynalı savaş esirlerinin tutulduğu binayı tahrip eden bir patlama meydana geldi. Ruslara göre, 50'den fazla Ukraynalı savunucu öldürüldü, yaralı sayısı bilinmiyor" denildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca Rus askeri yakıt, silah ve mühimmat bulunan depolara, komuta merkezlerine ve askeri altyapı tesislerine saldırdığını belirten Ukrayna yetkililer "Ukrayna ordusu, uzay keşif sistemleri de dahil olmak üzere hedefleri belirlemek için yeterli araca sahip. Ukrayna, Olenivka köyüne roket ve topçu ateşi açmadı" denildi.KIZIL HAÇ ERİŞİM TALEP ETTİAzovstal çelik fabrikasını savunan savaş eseri Ukraynalı askerlerin tahliyesinde rol oynayan Kızıl Haç (ICRC) ise konuyla ilgili açıklama yaparak "ICRC, yaralıların tahliyesi ve tıbbi malzeme, koruyucu ekipman ve adli tıp malzemesi bağışı konusunda destek teklif etti. Şu anda önceliğimiz yaralıların hayat kurtarıcı tedavi görmelerini sağlamak ve hayatını kaybedenlerin cenazelerine insanca muamele edilmesini sağlamak. Saldırı anında sahada bulunan tüm insanların sağlık ve durumlarını belirlemek için erişim talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı.RUSYA: SORUMLU UKRAYNA VE ABDRusya Savunma Bakanlığı, bugün açıklama yaparak Olenivka patlamasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri ile doğum tarihlerini açıkladı. Bakanlığın yayınladığı iki ayrı listeye göre 50 Ukraynalı savaş esiri ordu mensubu hayatını kaybetti ve 73 Ukraynalı savaş esiri yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün öğle saatlerine doğru olayla ilgili yapılan başka bir açıklamada ise saldırının sorumlusunun Ukrayna ve ABD olduğu vurgulandı.

Bakanlık, saldırının ABD yapımı HIMARS (araç kamyon üzerine eklenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemi) kullanılarak yapılan bir füze saldırısı olduğunu, 193 Ukraynalı mahkumun çoğunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Açıklamada "Güncellenen rakamlara göre 30 Temmuz sabahı füze saldırısında 50 Ukraynalı öldü. 48 Ukraynalı savaş esirinin cesetleri bulundu ve gözaltı tesisinin enkazından çıkarıldı. Bir tıbbi tesise nakledilirken iki Ukraynalı savaş esiri daha yolda ciddi yaralardan hayatını kaybetti" denildi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti - Son Dakika

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