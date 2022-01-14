Üye Girişi
Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi - Son Dakika
BBC

Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi

14.01.2022 17:20
Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi

Ukrayna hükümeti ve büyükelçilikleri de hedef alan 10'dan fazla internet sitesi Cuma günü bir siber saldırıyla çöktü.

Ukrayna hükümeti ve büyükelçilikleri de hedef alan 10'dan fazla internet sitesi Cuma günü bir siber saldırıyla çöktü.

Saldırıdan etkilenenler arasında İngiltere, ABD ve İsveç'teki büyükelçiliklerin yanı sıra dışişleri ve eğitim bakanlıkları da var.

Siteler çökmeden önce Ukraynalıları "en kötüye hazırlanmaları" konusunda uyaran bir mesaj belirdi.

Saldırının arkasında kimin olduğu belli değil ancak bir sözcü, önceki siber saldırıların Rusya'dan geldiğini söyledi.

Rusya henüz yorum yapmadı. Ancak Ukrayna hükümeti uzun süredir sınıra 100 bin asker yığan Rusya'nın yoğun baskısı altında.

Ukrayna'nın SBU güvenlik servisi, geçen yıl sadece dokuz ayda 1.200 siber saldırı veya olayı "etkisiz hale getirdiğini" söyledi.

Cuma günkü saldırının başlangıcında, saldırıya uğrayan sitelerde Ukraynaca, Rusça ve Lehçe olmak üzere üç dilde bir mesaj yayınlandı.

Mesajda "Ukraynalı! Tüm kişisel verileriniz halka açık internete yüklendi. Bu senin geçmişin, bugünün ve geleceğin için" ifadeleri yer aldı.

Başkent Kiev merkezli SBU daha sonra ilk değerlendirmelere göre hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığını ve hiçbir içeriğin değiştirilmediğini açıkladı.

Hedef alınan siteler arasında, kişisel aşılama verilerini ve sertifikalarını depolayan resmi hizmetleri içeren Diia web sitesi de bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna'nın "bu tür siber saldırılarla" başa çıkmasına yardımcı olmak için tüm kaynaklarının seferber edildiğini söyledi.

Hükümet, saldırının yayılmasını önlemek için bir dizi sitenin askıya alındığını açıklamıştı. Güvenlik servisi daha sonra birçoğunun yeniden açıldığını kaydetti.

Saldırının arkasında Rusya mı var?

Analiz - BBC Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy

Dünya, Rusya'nın asker yığmasını gergin bir şekilde izlerken, siber güvenlikçiler de bir tür siber saldırıyı izliyor ve bekliyor.

Bugünkü saldırı, siber güvenlik uzmanlarından korku dolu bir "İşte başlıyor!" ile karşılandı.

Hibrit veya asimetrik savaş, modern çatışmanın esaslı bir parçası ve Rusya, fiziksel olduğu kadar siber alana da saldırmakta usta olduğunu kanıtlamış durumda.

2008'de Gürcistan'ın işgali sırasında, hükümetin internet siteleri Rusya'dan gelen saldırılarla çökmüştü. 2014'te Rusya Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ettiğinde, askeri birlikleri bölgeyi ele geçirirken, iletişimi bozmak ve kafa karışıklığı yaratmak için de çeşitli siber saldırılar başlatmakla suçlanmıştı.

Ukrayna'daki resmi sitelere yapılan bu son saldırı, önceki olaylarla tutarlılık gösteriyor ama aynı zamanda amatörlük ve tuhaflık da içeriyor.

Kamuya açık sitelere yapılan saldırılarla hiçbir verinin güvenliği ihlal edilmeyeceği için, kişisel verileri silme tehditleri de büyük olasılıkla boş tehditler.

Burada, Kremlin'in siber saldırı emri vermesinden ziyade, Gürcistan'da olanlara benzer vatansever Rus bilgisayar korsanlarının koordineli bir saldırısıyla karşı karşıya olabiliriz.

Belki emri Kremlin vermedi ama ülke için bu son derece gergin zamanda Ukrayna'yı daha fazla sarsmak için hiçbir çabayı kesinlikle geri çevirmeyeceklerdir.

Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi
YORUMLAR
500

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi - Son Dakika Dünya

BBC

Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası         
18:04
Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada         
17:55
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:12 Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement