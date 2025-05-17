Ukrayna'da İHA Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'da İHA Saldırısı: 9 Ölü

Ukrayna\'da İHA Saldırısı: 9 Ölü

Rusya'nın İHA saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay savaş suçu olarak değerlendirildi.

17.05.2025 10:50
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UKRAYNA polisi, Rusya'nın içinde sivillerin olduğu bir minibüse İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Bilopillia'da bir minibüse İHA isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Polis, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da İHA Saldırısı: 9 Ölü - Son Dakika

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