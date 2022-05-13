Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor - Son Dakika
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BBC

Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor

13.05.2022 13:41
Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor

Kiev'deki mahkeme, silahsız bir sivili öldürmekle suçlanan Rus çavuşun davasına bakıyor.

İşgalin başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna'da tutuklanan bir Rus askeri savaş suçundan yargılanıyor.

Rus Çavuş Vadim Shyshimarin, 62 yaşında Ukraynalıyı arabasının açık camından içeri silahını doğrultarak başından vurmakla suçlanıyor.

Ülkenin kuzey doğusunda Çupakhivka köyü yakınlarında meydana gelen olayda, öldürülen Ukraynalı silahsız bir sivildi.

Ukrayna'nın savaş suçlarını tanımlayan yasaları uyarınca Rus çavuşun müebbet hapis cezasına çarptırılması olası görülüyor.

Avukatı Victor Ovsyanikov, savcılığın güçlü bir dosya hazırladığını fakat Kiev'deki mahkemenin kanıt olarak hangi unsurları davada kabul edeceğinin henüz açıklık kazanmadığını söyledi.

Rus çavuşun avukatı, müvekkilinin suçu kabul edip etmeyeceğine dair henüz bir karar vermediklerini de belirtti.

Ukraynalı Başsavcı Iryna Venediktova, aralarında Rus askerleri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 600'ü aşkın şüpheli hakkında 10.700'ün üzerinde savaş suçu iddiasının incelendiğini açıkladı.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Venediktova, ana hedeflerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sanık sandalyesine oturtmak olarak açıkladı.

Ukraynalı savcılar savaş alanında işlenen suçlarla Rus devletinin en üst kademesi arasında emir-komuta zincirini takip eden bir bağ olduğunu ve Vladimir Putin'in sorumlu tutulabileceğini kanıtlamak için çalışıyor.

'Bu sadece biz Ukraynalılar için değil, bütün dünya açısından büyük önem arzediyor' diye konuşan Ukrayna başsavcısı, 'dünyanın diktatörleri durdurması gerek' dedi.

Rusya, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2016'dan bu yana üyesi değil.

Ukrayna da bu üye olmamakla birlikte, kendi topraklarında işlenen suçlar konusunda mahkemenin yetkisini tanıyor.

Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor
Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor
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Son Dakika Dünya Ukrayna'da ilk kez bir Rus askeri savaş suçlarından yargılanıyor - Son Dakika

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