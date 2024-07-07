Ukrayna\'da kamyon ve minibüs çarpışması: 14 ölü

Dünya

Ukrayna'nın batısındaki Rivne kenti yakınlarında kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz tespit edilemediğini, kaza sonucu kamyonun motor bölümünde yangın çıktığını duyurdu. Kazada, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Servisten paylaşılan fotoğraflarda, hem kamyonun hem de minibüsün ağır hasar aldığı görüldü. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.